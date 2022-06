Sensacja w Ekstraklasie! Spadła głowa zasłużonego trenera!

Jan Urban Górnika przejął 1 lipca 2021 roku. W 34 meczach PKO Ekstraklasy 13 razy wygrał, tyle samo przegrał, ośmiokrotnie zremisował. Jego ekipa grała widowisko i do przodu. Gdy wypadła z walki o europejskie pucharu, złapał ją kryzys, przez który przegrała m.in. 1-4 z dołującą wówczas Wisłą Kraków, ale na finiszu rozgrywek "Górnicy" pokonali Górnika Łęczna i Śląsk Wrocław.

To jednak było za mało dla włodarzy klubu, którzy postanowili zwolnić Urbana. Informację o tym jako pierwszy podał "Przegląd Sportowy".

Rezygnację złożył też prezes Szymanek, ale nie została przyjęta

Wcześniej w Górniku rezygnację złożył prezes Arkadiusz Szymanek, jednak po długich negocjacjach nie została ona przyjęta i będzie on nadal sterował klubem.

Górnik zaczął przygotowania z Urbanem, który nic nie wiedział o zwolnieniu

Co ciekawe, zabrzanie już wczoraj zaczęli przygotowania do nowego sezonu i to pod batutą Jana Urbana, który jeszcze wczoraj nic nie wiedział o tym, że czeka go pożegnanie z klubem!

Ostatnio wróciła moda na zwalnianie trenerów w PKO Ekstraklasie. Jagiellonia odprawiła Piotra Nowaka.

Z Janem Urbanem Górnik zajął ósme miejsce w lidze. Rok wcześniej, bez niego, był 10.

Początkiem złych doniesień dla fanów Górnika było już nieprzedłużenie kontraktów przez kluczowych piłkarzy: kapitana zespołu Przemysława Wiśniewskiego, a także Adriana Gryszkiewicza. Ten pierwszy trafił do włoskiej Venezii FC, gdzie podpisał trzyletni kontrakt. Będzie grał w Serie B. Z kolei Gryszkiewicz związał się umową z SC Paderborn 07 z 2. Bundesligi.

Górnik Zabrze dopiero o godz. 15:30 ogłosił oficjalnie odejście trenera Urbana. Powodów tej decyzji jednak nie podano.

Zabrzanie ogłosili tylko, że do momentu znalezienia nowego szkoleniowca zajęcia zespołu poprowadzi dotychczasowy trener drużyny rezerw Piotr Gierczak.

