Reprezentant Polski zmienił klub i zagra o Ligę Mistrzów. Nowa siła w ataku

Jeśli wziąć pod uwagę tylko statystyki, to Szymon Włodarczyk , młodzieżowy reprezentant Polski, jest na dobrej drodze, by osiągnąć więcej niż tata. W wieku 20 lat ma na koncie rozegranych 41 spotkań w ekstraklasie i strzelone dziewięć goli (wszystkie dla Górnika Zabrze). Zdobył też dwa tytuły mistrza Polski z Legią, ale wkład miał minimalny - cztery mecze w dwóch sezonach. Ojciec Piotr w jego wieku rozegrał w ekstraklasie 24 spotkania i strzelił cztery gole. Z Legią wygrał Puchar Polski, ale nie zagrał w ani jednym spotkaniu.

Kariera Szymona nabrała impetu po transferze do Górnika. Śląski klub miał za niego zapłacić zaledwie 15 tys. euro. Zaledwie rok później miał zarobić na przejściu do Sturmu aż 200 razy więcej. Według nieoficjalnych informacji austriacki klub zapłacił za Polaka 3 mln euro. Włodarczyk pod opieką mistrza świata Lukasa Podolskiego miał bardzo udany sezon - w 30 meczach zdobył dziewięć bramek. Z Sturmem podpisał umowę do czerwca 2027 roku.