Przesłanie Podolskiego dla kibiców Górnika. "Będę na was czekał"

Górnik Zabrze

Lukas Podolski - po ogłoszeniu jego przenosin do Górnika - nagrał filmik z apelem do kibiców ekipy z Zabrza, w którym zaprosił ich na swoją czwartkową prezentację. "Będę na was czekał" - zapowiedział.

