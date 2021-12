Do meczu z liderem Ekstraklasy zabrzanie w 5 meczach zdobyli aż 13 punktów. Wygrywali kolejne mecze, żeby na koniec zagrać z całą czołówką ligi. W ciągu tygodnia zremisowali z Pogonią Szczecin 2-2, pokonali Raków w Częstochowie w zaległym spotkaniu 2-1, żeby na koniec przegrać z liderem Lechem na jego terenie.

Nie musiało tak być, bo przy stanie 1-1 Filip Bednarek w świetnym stylu w końcówce obronił piłkę po strzale głową Erika Janży, a zaraz potem wygrał sytuację jeden na jeden z samym Lukasem Podolskim. - To się potem zemściło - przyznał po spotkaniu trener Górnika Jan Urban. Ostatecznie porażka 1-2 zakończyła serię pięciu meczów Górnika bez porażki.

Lech - Górnik. Ogromna poprawa

Jedenastka z Zabrza i tak ma powody do zadowolenia, bo od ostatniej reprezentacyjnej przerwy w listopadzie do teraz i tak - razem z rewelacyjnym Radomiakiem Radom - jest najlepiej punktującą drużyną w Ekstraklasie. W tym czasie oba zespołu zdobyły po 13 punktów. A trzeba przypomnieć, z jakiego pułapu zabrzanie startowali. Po dwóch porażkach na początku rozgrywek z Pogonią 0-2 i Lechem 1-3 zamykali ligową tabelę. Teraz, po 19 kolejkach, z dorobkiem 28 punktów są na 7. pozycji i zimą spokojnie mogą pracować, nie oglądając się za siebie.

- Generalnie forma Górnika w stosunku do początku sezonu poprawiła się o jakieś 70 procent. Trzeba podkreślić i pochwalić piłkarzy za to, że bardzo dużo strzelają. Widać pracę trenera. Jan Urban wpoił im grę naszym starym systemem, którym my kiedyś graliśmy. Muszę przyznać, że teraz to mi się bardzo podoba. Gra Górnika wygląda tak, jak powinna. Jest duża liczba strzałów, są odbiory, mniej niecelnych podań. Tak trzymać. Moim zdaniem duży wpływ obecnie na zespół ma Lukas Podolski. Poznałem zarówno jego jak i ojca, którego trenowałem swojego czasu w Knurowie. Widać, że wykonuje dobrą pracę, pomaga chłopakom, ustawia ich. To przecież piłkarz światowej klasy. Myślę, że poprawa gry, to również i jego zasługa - cytuje Rainera Kuchtę, byłego trzykrotnego mistrza Polski w barach Górnika w latach 60., oficjalna strona zabrzańskiego klubu.

Lech - Górnik. Na obóz do Turcji

Dodajmy, że ostatnia tak dobra punktowa seria Górnika miała miejsce na początku zeszłego sezonu, kiedy szkoleniowcem był jeszcze Marcin Brosz. Drużyna z Zabrza cztery pierwsze mecze wtedy wygrała, w tym z Legią przy Łazienkowskiej 3-1, żeby przez pierwszych kilka tygodni przewodzić w Ekstraklasie. Potem nie było już tak dobrze, a wiosną 2021 zabrzanie już w ogóle punktowali kiepsko, kończąc rozgrywki na 10 miejscu.

Teraz piłkarze rozjeżdżają się już do domów, żeby ponownie spotkać się na początku stycznia. W połowie tego miesiąca Górnika czeka wyjazd do obóz do Turcji, gdzie drużyna zagra kilka meczów sparingowych. Po wznowieniu rozgrywek pierwszym rywalem zabrzan będzie na wyjeździe Stal Mielec.

Michał Zichlarz

