Przemysław Wiśniewski opuszcza PKO Ekstraklasę. Emigruje do Włoch

Oprac.: Łukasz Żurek Górnik Zabrze

W nowym sezonie Przemysław Wiśniewski, jeszcze wiosną kapitan Górnika Zabrze, bronił będzie barw włoskiej Venezii. 23-letni defensor przenosi się do klubu, który właśnie spadł do Serie B. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 2025 roku.

Zdjęcie Przemysław Wiśniewski / East News