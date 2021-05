Wielkie zmiany idą w klubie z Zabrza, choć na razie żaden oficjalny komunikat w sprawie zmian na ławce trenerskiej i nie tylko tam z Górnika nie wypłynął. O szczegółach nie chce też mówić prezes 14-krotnego mistrza Polski Dariusz Czernik.

Sytuacja w 10. zespole poprzedniego sezonu Ekstraklasy zmienia się, jak w kalejdoskopie. Jeszcze niewiele ponad tydzień temu, przed ostatnim ligowym meczem z Lechem Poznań, klubowe władze negocjowały przedłużenie kontraktu z Marcinem Broszem. Śląski szkoleniowiec jest już w górniczej ekipie od 5 lat. W tym czasie awansował do Ekstraklasy (2017), zagrał w europejskich pucharach (2018), a przede wszystkim wypromował dużą liczbę młodych graczy. Nawet teraz, mimo słabej rundy wiosennej (14 punktów w 16 meczach) Górnik skończył na piątym miejscu w klasyfikacji Pro Junior System, promującej młodych polskich graczy, co pozwoliło zarobić 600 tys. złotych. Walkę o czwartą lokatę i milion zł zabrzanie minimalnie przegrali w Wisłą Kraków.

Wszystko radykalnie zmieniło się w poprzednim tygodniu. Czemu tak się stało i nagle trener Brosz znalazł się na cenzurowanym? Trudno powiedzieć. Na giełdzie trenerskiej wypłynęło nazwisko Jana Urbana, byłego doskonałego zawodnika górniczej jedenastki z czasów jego świetności w drugiej połowie lat 80. Urban, jeden z liderów tamtego świetnego zespołu, trzy razy z "górnikami" zdobywał mistrzostwo Polski (1986-1988). Potem dwukrotnie mistrzostwo kraju zdobywał jako trener z Legią Warszawa (2013, 2014). Po raz ostatni w Ekstraklasie pracował w 2017 roku w Śląsku Wrocław, skąd odszedł zimą trzy lata temu.

Jakie faktycznie decyzje w sprawie trenera Górnika na kolejny sezon zostaną podjęte? - Jak będą konkrety, to klub będzie o nich informował. Tyle mogę powiedzieć. Rozmowy trwają, a jak będzie już finał i wszystko ustalone, to poinformujemy o tym. Z kim rozmawiamy? Trwają rozmowy na temat przyszłości Górnika i jego sztabu szkoleniowego. Sprawa ma się wyjaśnić do końca miesiąca, a być może jeszcze w tym tygodniu - mówi krótko prezes klubu z Zabrza Dariusz Czernik.

