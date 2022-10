Polski klub wypuścił go z rąk. Dziś jest wart miliony

Piłkarz z Heraklionu był wypożyczony do Zabrza z AEK Ateny. Na Górnym Śląsku nie zagrzał jednak miejsca: dołączył do drużyny na początku marca 2020 roku, a wyjechał po zakończeniu sezonu. Łącznie w barwach Górnika zagrał 12 razy. Strzelił... jednego gola.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Xavi, trener FC Barcelona: Mój telefon nie przestaje dzwonić, tak jakby ktoś z rodziny umarł. WIDEO © 2022 Associated Press

Górnik Zabrze wypuścił go z rąk. Dziś jest wart miliony

Kibice w naszym kraju mogli szybko o nim zapomnieć, toteż z dużym zaskoczeniem z pewnością przyjmą fakt, że obecnie Grek jest... gwiazdą uczestnika Ligi Mistrzów, Celticu Glasgow. Do ekipy trafił latem 2021 roku z holenderskiego VVV Venlo za 2,25 miliona euro.

Reklama

W nowym otoczeniu odnalazł się znakomicie. Dotychczas dla Celticu zagrał 42 razy, strzelając 23 bramki. Nic zatem dziwnego, że przykuł uwagę klubów Premier League, a także jej zaplecza - Championship. O tym, że jest przez nie obserwowany informował między innymi znany specjalista od rynku transferowego, Fabrizio Romano. Zaznaczył jednak, że snajper dobrze czuje się w Glasgow i póki co nie zamierza zmieniać otoczenia.

Potencjalnie zainteresowane drużyny muszą sięgnąć do kieszeni naprawdę głęboko, gdyż umowa gracza ważna jest do czerwca 2026 roku. Choć serwis "Transfermarkt" wycenia go na zaledwie 4 miliony euro, z pewnością konieczne byłoby wyłożenie wielokrotności tej sumy.