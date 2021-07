Zabrzanie nie byli faworytem tego spotkania, ale liczyli na choćby najskromniejszą zdobycz punktową.



- Podeszliśmy ze zbyt dużym respektem do Pogoni. Widać było, że Pogoń jest w formie, ale respekt był zbyt duży i Pogoń nas zdominowała. W przerwie o tym rozmawialiśmy. Na początku drugiej połowy było lepiej, ale tylko do drugiej bramki. Potem znów zostaliśmy zdominowani i Pogoń zasłużenie wygrała ten mecz - oznajmił po kocowym gwizdku szkoleniowiec pokonanych, Jan Urban.

Jan Urban: Lukas Podolski nie jest jeszcze gotowy do gry

Była to dla niego nieudana premiera w roli trenera Górnika. Dlaczego w meczowej kadrze nie znalazł miejsca dla Lukasa Podolskiego, którego angaż w ekipie z Roosevelta to hit transferowego lata w Polsce?



- Lukas Podolski trenuje z nami dwa tygodnie, ale jego przygotowanie nie wskazuje, by to był ten moment by mógł zagrać w Ekstraklasie. On wie, że to nie jest ten moment, bardzo chce zagrać ale stanie się to dopiero wtedy, gdy będzie na to gotowy- wytłumaczył Urban.

