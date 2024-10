Podolski zagra w reprezentacji Polski? "Wszystko zmierza w odpowiednim kierunku"

39-latek rozpoczął spotkanie w drużynie z Górnego Śląska, w której zagrał bramkarz Bayernu Monachium Manuel Neuer , a razem z trenerem Janem Urbanem drużynę poprowadzili selekcjoner mistrzowskiej ekipy Niemiec z 2014 roku Joachim Loew i jego ówczesny asystent, a obecnie trener Barcelony Hansi Flick . W wyjściowej jedenastce był też inny kolega Podolskiego z kadry Niemiec Per Mertesacke r.

Louis Podolski zagrał u boku ojca Lukasa

W 42. minucie na boisku, obok ojca, w barwach ekipy gości pojawił się 16-letni Louis Podolsk i, na co dzień trenujący w juniorskich zespołach śląskiego klubu.

"Pożegnalny mecz taty był wielkim wydarzeniem. Nie tylko dla niego, ale też dla mnie, całej rodziny, drużyny, kibiców. Byliśmy zadowoleni, że możemy uczestniczyć w takim wydarzeniu. To też był mój pierwszy kontakt z pierwszą drużyną, więc będę długo wspominać ten moment. Zagrałem z tatą na jego stadionie, w jego mieście. To coś niewiarygodnego. Jak byłem mały, to chodziłem na każdy mecz Kolonii, siedziałem na trybunach. Teraz mogłem zagrać na tym stadionie. Niesamowita sprawa" - przyznał nastolatek w rozmowie z TVP Sport.