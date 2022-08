Podolski nie wytrzymał! Trafił znanego dziennikarza! "Hipokryto"

Jesteśmy świadkami reperkusji, do jakich dochodzi po meczu Legia - Górnik (2-2), w którym sędzia, po interwencji VAR-u, do jakiej nie miało prawa dojść (jeśli zaistniało przewinienie, to nie było ono ewidentne), podyktował rzut karny dla gospodarzy. To był moment przełomowy w meczu. Przegrywająca 0-2 Legia złapała kontakt bramkowy, a później wyrównała.

Lukas Podolski, z powodu urazu kolana, mecz obserwował z ławki rezerwowych.

Podolski: VAR to jest g... Psuje piłkę

- Każdy to wie od dawna, że VAR to jest gów.... To psuje piłkę. Przez niego wszyscy sędziowie są teraz bez maj i liczą tylko na komunikację z autokarem, co stoi koło stadionu - powiedział "Poldi" w programie "Prawda Futbolu".

Dziennikarz Foot Truck i Canal+Sport Łukasz Wiśniowski, w "Misji Futbol" "Przeglądu Sportowego", nie zostawił suchej nitki na Podolskim.

- Ja bym przestał udawać, że to, co ma do powiedzenia Lukas Podolski ma jakiekolwiek znaczenie. Lukas jest znakomitym piłkarzem, jego kariera była wspaniała, jest mistrzem świata, choć jego udział w tym mistrzostwie był taki, że zagrał 45 minut w meczu ze Stanami Zjednoczonymi i osiem minut w meczu z Ghaną, więc nie jakiś wielki. Natomiast jego przemyślenia na temat futbolu to jest coś, czego ja kompletnie nie kupuję - podsumował.

- Jak to na Śląsku mówią, to nie jest prosty chłop, ino blank prosty chłop" - dodał dziennikarz.

Podolski kontratakuje Wiśniowskiego

Podolski długo nie czekał z kontrą i zdobył się na tyle mocną, że określił Wiśniowskiego hipokrytą.

"Hipokryto Wiśniowski, zapraszałeś mnie do programu, choć niby dużo mówię, bo mówię co czuję jako piłkarz, który ‘czegoś tam’ doświadczył i ‘gdzieś tam’ pograł. Błagałeś o wywiad właśnie dla tej szczerości, by fajni ci się foot truck klikał" - napisał na Twitterze Lukas Podolski, podpisując się jaki prosty chłop ze Śląska.

Jeszcze wcześniej "Poldi" zagrał na nosie kibicom Legii, którzy zaatakowali go obraźliwą oprawą, z odwróconą do góry dogami jego koszulką.

"Słoiki nauczcie się geografii, Odra nie płynie przez Zabrze ale widać żyleta tego nie wie. A może zapomnieliście, bo zaczadziła was Czajka i to gów..., co Wam płynie pod nosem" - napisał LP10.

Podolski kupi akcje Górnika? Stanowcza odpowiedź!