Podolski ma ochotę kupić Górnika Zabrze. "Kocham takie projekty"

Podolski na każdym wręcz kroku podkreśla jaki jego zdaniem Górnik ma potencjał, z tym że w ostatnich latach nie potrafi go wykorzystać. 37-latek chciałby zmienić ten stan rzeczy i nie są to tylko puste słowa, bo angażuje się on bardzo mocno w życie nie tylko pierwszej drużyny, ale całego klubu.

- To jest klub, który kocham, gdzie się wychowałem, który każdy z mojej rodziny ma w sercu. Według mnie to jest klub, który ma największy potencjał w Ekstraklasie. Nasz stadion nie jest do końca gotowy, akademia też. Kocham takie projekty. Nie jest tak, że tu jest dramat, ale mamy wielki potencjał. Górnik jeszcze trochę śpi w kopalni i musi się obudzić - stwierdził na antenie "Prawdy Futbolu" Podolski.

Były reprezentant Niemiec niedawno zakupił nowy autokar dla grup młodzieżowych Górnika, dotrzymując tym samym wcześniej danego słowa. - Słowo to jest słowo. To zaszczyt być częścią trójkolorowej rodziny i móc tworzyć jej siłę. W Zabrzu nie ma rzeczy niemożliwych, jestem pewny, że w niedalekiej przyszłości wszyscy to zobaczycie - napisał na twitterze.

Lukas Podolski chciałby w przyszłości kupić Górnika Zabrze

Obecnie Górnikiem zarządza miasto Zabrze, ale sytuacja finansowa klubu jest daleka od idealnej. Podolski nie zamartwia się jednak tym stanem rzeczy, mówiąc właśnie o potencjale tkwiącym w klubie i całym jego środowisku. Nie wyklucza też, że w przyszłości stanie się udziałowcem, a być może nawet właścicielem 14-krotnych mistrzów Polski.

- Czy jest możliwość, że kiedyś kupię Górnika? Tak. Jeśli klub będzie kiedyś na sprzedaż, albo ktoś powie oficjalnie, że można kupić Górnika, to Lukas Podolski będzie chętny. W tym sezonie pozyskaliśmy trzech sponsorów z Niemiec, pomagam też w innych sprawach. Nie chcę chwalić się tym wszystkim, bo robię to z serca. Pracuję, aby ten klub dobrze wyglądał - tłumaczy Podolski.

Na razie jednak skupia się przede wszystkim na grze. - Jakiś czas temu ludzie pytali mnie o możliwość kupna klubu. Z tego co wiem, pani prezydent powiedziała na razie, że go nie oddaje. Ja o nic nie pytałem, bo jestem piłkarzem, chcę dalej występować na boisku i pomagać Górnikowi - dodał.

Podolski trafił do Górnika przed rokiem i w tym czasie zdążył zagrać w 34 meczach, w których zdobył 9 goli i zaliczył 7 asyst.