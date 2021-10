Piłkarze chcą zaprosić kibiców na... grilla!

- Robimy challenge dla kibiców - mówi w krótkim filmiku, który został umieszczony na oficjalnej stronie Górnika, Jesus Jimenez, najlepszy zawodnik i jeden z najskuteczniejszych piłkarzy w bieżących rozgrywkach w Ekstraklasie.

- Umawiamy się tak drodzy kibice, że jak pobijecie rekord frekwencji tego sezonu, to zapraszamy was wszystkich na grilla - wyjaśnia z kolei z uśmiechem Rafał Janicki, lider formacji obronnej zabrzan.

Piłkarze górniczego zespołu mocno liczą na wsparcie swoich fanów, bo w sobotę w starciu z Wisłą Kraków na pewno nie będzie łatwo. Choć "Biała Gwiazda" w ostatnim czasie nie punktuje, to na boisku nie prezentuje się źle, a po reprezentacyjnej przerwie wszystko jest możliwe.

Co do frekwencyjnego wyzwania, to dla kibiców Górnika nie będzie ono łatwe. Dotychczasowy rekord w bieżących rozgrywkach to 18659 kibiców na meczu z Lechem Poznań. Było to zaraz na początku rozgrywek w spotkaniu 2. kolejki. To starcie wzbudziło tak wielkie zainteresowanie, bo wszyscy czekali na debiut w oficjalnym meczu Lukasa Podolskiego, który wtedy ledwie od paru tygodni był w klubie. Z "Kolejorzem" mistrz świata w 2014 roku wszedł na boisko w drugiej połowie, ale zabrzanie tamto spotkanie przegrali 1-3.

Ponad 18 tys. kibiców było też na derbowym starciu z Piastem Gliwice pod koniec sierpnia, ale tamta gra, jak starcie z poznaniakami, także zakończyła się przegraną gospodarzy 0-1. W kolejnych czterech potyczkach na swoim stadionie, trzech w lidze i jednej w Pucharze Polski z Radomiakiem, było już jednak zdecydowanie lepiej i "Górnicy" za każdym razem wygrywali.

Górnik Zabrze - Wisła Kraków. Rekord frekwencji?

Jeśli chodzi o sprzedaż biletów na starcie z Wisłą, to do wczoraj, do godzin wieczornych, sprzedano już ponad 7 tys. wejściówek. Do rekordu jeszcze trochę brakuje, ale w Zabrzu z reguły jest tak, że sprzedaż biletów faktycznie rusza dzień przed meczem czy nawet w dniu samego spotkania.

Niewykluczone więc, że na starciu z krakowianami będzie w granicach 20 tys. kibiców i wtedy piłkarze Górnika będą mieli przyjemny "kłopot", jak faktycznie zorganizować grilla dla swoich fanów, którzy na Stadionie im. Ernesta Pohla są dwunastym zawodnikiem 14-krotnych mistrzów Polski.

W klubie z Górnego Śląska liczą, że po wygraniu ostatnio z Wisłą Płock 4-2, także i z Wisłą z Krakowa uda się wygrać. Znacznie poprawiłoby to w tabeli sytuację "Górników", którzy póki co po 10 kolejkach, choć w zanadrzu mają jeszcze przełożony mecz z Rakowem Częstochowa, zajmują 9. miejsce w tabeli z 13 punktami na koncie.

"Biała Gwiazda" w bieżących rozgrywkach nie prezentuje się najlepiej w grach wyjazdowych, bo na pięć takich spotkań trzy przegrała, jedno zremisowała, a zdołała wygrać tylko w meczu z Górnikiem w Łęcznej pod koniec sierpnia 3-1. Początek sobotniego meczu w Zabrzu o godzinie 17.30.

Michał Zichlarz

