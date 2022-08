Piękny gest Podolskiego. Gwiazdor dotrzymał słowa

Były mistrz świata i as Bayernu Monachium jest jedną z gwiazd całej ligi i wiodącym graczem Górnika, kiedy oczywiście jest zdrowy. Nawet kiedy jednak nie może wspierać swojego ukochanego klubu na boisku, stara się pomagać na każdej możliwej płaszczyźnie.

W mediach społecznościowych pochwalił się zakupem nowego autobusu dla grup młodzieżowych. "Słowo to jest słowo. To zaszczyt być częścią trójkolorowej rodziny i móc tworzyć jej siłę. W Zabrzu nie ma rzeczy niemożliwych, jestem pewny, że w niedalekiej przyszłości wszyscy to zobaczycie" - napisał na swoim profilu na Twitteze, publikując przy okazji nagranie firmujące zakup nowego autokaru.

Kiedy Podolski przychodził do Zabrza akcentował, że należy stawiać nie tylko na pierwszą drużynę, ale i na młodzież, która przecież jest przyszłością klubu. Jak widać, swoje słowa przekuł w praktykę.