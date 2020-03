W wieku 51 lat zmarł Piotr Jegor, były reprezentant Polski i wieloletni piłkarz Górnika Zabrze. O jego śmierci poinformował śląski klub.

Jegor zaczynał karierę piłkarską w Górniku Knurów. Stamtąd przeniósł się do Górnika Zabrze, którego barwy reprezentował przez blisko 10 lat. W tym czasie obrońca rozegrał dla zabrzan ponad 200 spotkań.

W 1988 roku, jako 20-latek, zasłynął bramką zdobytą w meczu przeciwko Realowi Madryt, ostatecznie przegranym przez Górnik 2-3. Było to starcie 1/8 finału Pucharu Europy Mistrzów Krajowych.



Jegor krótko grał także w izraelskim Hapoelu Hajfa oraz w Stali Mielec. Dłużej, bo aż pięć lat reprezentował Odrę Wodzisław Śląski, a na finiszu kariery zaliczył jeszcze BKS Stal Bielsko-Biała, Górnik Jastrzębie-Zdrój oraz LKS Bełk.



W Ekstraklasie Jegor zagrał 294 razy, zdobył 27 bramek. Był 20-krotnym reprezentantem Polski, w której grał w latach 1989-97. Trzykrotnie wychodził na boisko jako kapitan reprezentacji, zdobył jedną bramkę.



- To dla nas bardzo smutny czas. Niedawno pożegnaliśmy Stefana Floreńskiego, dziś rano odszedł od nas Piotrek. Znałem go od 1988 roku, gdy przechodził z Knurowa do Zabrza. Wszyscy pamiętamy go z bramki strzelonej Realowi. Był twardym obrońcą, którego strzały i rzuty wolne były postrachem ligowych bramkarzy. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci - powiedział prezes Górnika Zabrze Dariusz Czernik, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Zdjęcie Piotr Jegor / Irek Dorozanski / Newspix

WG