Janusz Oster pamiętał o wszystkich

- Zobaczymy co się da zrobić - odpowiedział Janusz. Mija kilka miesięcy, piłkarz myśli, że tematu nie ma, aż tu nagle przed Wigilią dostaje telefon. - Masz zgłosić się do klubu.

Janusz Oster, encyklopedia śląskiego futbolu

Janusz Oster w tamtych czasach prowadził również stację benzynową więc zaopatrywał piłkarzy w ten deficytowy towar. W tamtych czasach w Górniku była grupa do tańca i do różańca. "Grupa chłopaków w Górniku dzieliła się wtedy na starszyznę i młodych. Starsi młodzieży nie ignorowali, ale kiedy była impreza, nie było mowy żeby bawili się wspólnie" - opowiadał mi Janusz Oster. Opowiadał mi, że to on przekonał Szlachtę żeby jako trenera zatrudnił Huberta Kostkę.