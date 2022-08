Może opuścić Górnika. Transfer do Włoch?

Po zakończeniu poprzedniego sezonu klub z Zabrza opuściła dwójka podstawowych środkowych obrońców: kapitan zespołu Przemysław Wiśniewski oraz Adrian Gryszkiewicz. Pierwszy trafił do spadkowicza z Serie A Venezia FC, gdzie w nowym sezonie zagrał już w dwóch ligowych spotkaniach. Z kolei Gryszkiewicz został zawodnikiem niemieckiego Paderborn (2. Bundesliga).

Zagra razem z Gllikiem?

Teraz kolejnym zdolnym graczem, który może opuścić klub z Górnego Śląska jest 22-letni Krzysztof Kubica. W poprzednim sezonie był razem z Lukasem Podolskim najskuteczniejszym strzelcem Górnika. Zdobył, grając jako defensywny pomocnik, aż 9 bramek z czego osiem po strzałach głową. Pod tym względem w lidze nikt się nawet do niego w lidze nie zbliżył. W tym sezonie nie trafił jeszcze do siatki rywala, ale w meczach ze Stalą Mielec i Legią Warszawa było tego blisko, choć wchodził na boisko jako rezerwowy. Trzeba też pamiętać, że de facto wraca do grania po kontuzji odniesionej w ostatnim meczu poprzedniego sezonu w maju ze Śląskiem we Wrocławiu.

Wydawało się, że kontuzja może mu przeszkodzić w odejściu w tym okienku transferowym, które kończy się 31 sierpnia, ale kto wie jak będzie, bo okazuje się, że Kubica znalazł się na celowniku Benevento, gdzie od 2 lat gra przecież Kamil Glik.

Włoski klub w sezonie 2020/21 grał w Serie A, żeby po awansie zaraz spaść z najwyższej klasy rozgrywkowej. Poprzedni sezon drużyna zakończyła na 7 miejscu. Teraz, po dwóch kolejkach Serie B w nowych rozgrywkach ma na koncie ledwie 1 pkt. i jest pod koniec stawki.

Co sądzi "Poldi"?

Czy jeden z najlepszych młodzieżowców poprzedniego sezonu w naszej Ekstraklasie i najlepsza głowa w lidze opuści naszą ligę? Jakiś czas temu pytaliśmy lidera i gwiazdę Górnika Lukasa Podolskiego, co sądzi o możliwości odejścia zawodnika i czy jest na to gotowy? "Poldi" odpowiedział.

- To na pewno musi być decyzja i klubu i samego zawodnika. Jak ma szansę wyjazdu to niech próbuje. Każdy chce spróbować i gdzieś zagrać. Ma dobre liczby, dobre statystyki, więc czemu nie spróbować? - mówił Podolski. Kubica ma z Górnikiem ważny kontrakt do czerwca przyszłego roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 2 mln euro.

