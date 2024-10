Miało być święto, jest horror. Kibole Górnika Zabrze terroryzują Kolonię

Do Niemiec wybrała się liczna grupa fanów Górnika Zabrze . Szacuje się, że w Kolonii zameldowało się około dwa tysiące osób w klubowych barwach. Zjechali z kilku miast głównie Górnego Śląska.

Popsute święto Lukasa Podolskiego. Kibole z Polski zaatakowali w Kolonii

"Rzucanie butelkami, pirotechnika i dźgnięty nożem mężczyzna. Polscy chuligani piłkarscy wywołali panikę swoim pojawieniem się w czwartek w centrum Kolonii " - to fragment relacji lokalnego serwisu.

Do pierwszych starć z policją doszło już w rejonie dworca kolejowego. Potem zamieszki przeniosły się do centrum miasta. Tam miało dojść do ataku z użyciem noża.