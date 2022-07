Lukas Podolski załatwił sponsora Górnikowi Zabrze

- Zawsze byłem i jestem piłkarzem, ale kiedy dowiedziałem się, że wchodzą na polski rynek nawiązałem kontakt, bo znam ludzi z tej firmy. Odbyliśmy kilka rozmów, wysłałem im kilka filmów z komórki, przyjechali na mecz i dziś cieszę się, że Górnik ma nowego sponsora - dodał 130-krotny reprezentant Niemiec.

Nie ukrywał, że być może to nie ostatnie takie jego działanie. - Mój telefon jest "ciężki", w środku są "ciężkie" nazwiska. Jeśli się uda kogoś przekonać, to będą inni partnerzy. Nie muszę prosić nikogo na kolanach, firma musi czuć to, co się dzieje w klubie, a nie tylko dawać pieniądze. W Polsce piłka nożna jest (sportem) numerem jeden i pozwala fajnie rozwinąć markę. Wszystko trwało pół roku. Oni podjęli decyzję, ja tylko przedstawiłem, jak wszystko tu wygląda - ocenił Podolski.

Dyrektor zarządzający polskiej filii Schuttflixa Michał Szkudlarek zaznaczył, że ta firma sponsoruje niemiecki Schalke’04 Gelsenkirchen.

Górnik Zabrze. "Ten klub był oczywistym wyborem"

- Zastanawialiśmy się, jaki klub wybrać. Upraszczając - my zajmujemy się logistyką z kopalń (kruszywa) na plac budowy, więc blisko nam do ludzi związanych z górnictwem. Zabrzański klub wydawał się oczywistym wyborem - wyjaśnił.

Dyrektor generalny niemieckiej firmy Christian Hulsewig poinformował, że umowa została zawarta na rok i opiewa na "sześciocyfrową kwotę w euro".

- 1/3 środków trafi do naszej akademii. W najbliższych dniach będziemy informowali o kolejnych tego typu działaniach. Ważne, że udaje się realizować umowy z tak poważnymi sponsorami - zaznaczył członek zarządu Górnika Tomasz Masoń.

Autor: Piotr Girczys