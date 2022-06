Od czwartku nowym trenerem Górnika jest Bartosch Gaul. Jak mówił podczas piątkowej konferencji prasowej prezes klubu z Zabrza Arkadiusz Szymanek, porozumienie osiągnięto dość szybko i młody trener podpisał z klubem z Górnego Śląska dwuletni kontrakt.

Szczególny telefon do "Poldiego"

Jak to się stało, że Gaul objął stery w Zabrzu po niespodziewanie zwolnionym w poprzednim tygodniu Janie Urbanie? Tutaj rąbka tajemnicy uchylił Lukas Podolski, lider zabrzan na boisku i poza nim. Jak się okazuje po zwolnieniu trenera Urbana rozdzwoniły się do niego telefony. - Nawet się dziwiłem skąd ludzie znają mój numer telefonu. Było wiele zapytań o pracę, a wśród nich trzech, czterech szkoleniowców, którzy prowadzili kluby Bundesligi. Był wśród nich Mirko Slomka, byli inni, ale nazwiskami nie chcę operować. Wszystkich odsyłałem do klubu i prezesa, bo ja jestem piłkarzem i to chcę robić, a w rozmowy kto ma być trenerem nie mieszam się, bo nie jestem od tego - tłumaczył "Poldi"

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowy trener Górnika Zabrze Bartosch Gaul: „To nasz projekt”. WIDEO INTERIA.TV

Jak się jednak okazuje, jeden wśród tych 20-30 telefonów, które odebrał mistrz świata z 2014 roku był szczególny. Dzwonił bowiem menedżer Marc Kosicke. To osoba dobrze znana za zachodnią granicą, bo reprezentuje choćby interesy samego Jurgena Kloppa, jednego z najlepszych trenerów na świecie. Bartosch Gaul mówił nam, że na jednej z Wigilii w agencji menedżerskiej Kosicke poznał nawet osobiście szkoleniowca Liverpool FC. Kosicke reprezentuje też Gaula, stąd starania o zatrudnienie w klubie z Zabrza.

DNA Jurgena Kloppa

"Poldi" przekazał namiary na prezesa Szymanka, słowo do słowa i młody szkoleniowiec zza Odry parafował dwuletnią umowę z "Górnikami". Nieprzypadkowo szybko się dogadano, bo Gaul świetnie zna i pasuje do profilu klubu z Zabrza, który jak mówi prezes Arkadiusz Szymanek i sam Lukas Podolski, chce stawiać na swoich młodych graczy. Gaul pracował z młodzieżą w Schalke 04, pracował też z młodymi zawodnikami w 1.FSV Mainz 05, a więc klubu, z którego wyszedł sam Klopp. Jak mówi zresztą nowy trener Górnika, DNA słynnego trenera w klubowej akademii klubu z Moguncji jest bardzo mocno obecne. - To oczywiście ogromnie ważna postać dla Mainz - mówi o Kloppie młody szkoleniowiec 14-krotnego mistrza Polski, który w sobotę poprowadzi swój pierwszy trening z górniczym zespołem.

Górnik Zabrze ma nowego trenera. Zaskakujące nazwisko!

Niemcy w Górniku. Pomagali ratować klub