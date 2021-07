W czwartek Lukas Podolski, mistrz świata z 2014 roku, podpisze z Górnikiem roczny kontrakt.

Paweł Czado: Jak ocenia pan transfer Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze?

Ryszard Szuster, prezes Górnika Zabrze w latach: - Bardzo się cieszę. Uważam, że to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Górnika Zabrze. Jako były prezes zdaję sobie sprawę jak trudną i złożoną operacją musiało być sprowadzenie piłkarza tej miary co Lukas Podolski. Tym bardziej, że człowieka z takim CV nigdy dotąd nie było w całej polskiej lidze a Górnik nie jest przecież mocarnym klubem jeśli chodzi o kwestie finansowe. Nie może się pod tym względem ścigać choćby z Legią Warszawa. A jednak udało się ściągnąć takiego piłkarza do Górnika. Zdaję sobie więc sprawę, jak ogromna praca musiała być wykonana. Serdecznie gratuluję tym, którzy do tego się przyczynili; pani prezydent, prezesowi, wszystkim. To jest naprawdę coś!

Podolski przychodzi do Górnika w dobrym momencie?



- Uważam, w idealnym. Liga została powiększona, czego akurat zwolennikiem nie jestem i myślę, że Górnik ma w tych warunkach świetną okazję, żeby się pokazać. Przy takim piłkarzu jak Podolski łatwiej będzie pokazać się młodym zawodnikom, których w Górniku przecież nie brakuje.

Pomysł sprowadzenia Lukasa Podolskiego do Zabrza pojawił się dawno?



- W lipcu 2007 roku. Akurat miałem urodziny a Lukas Podolski przebywał w Zabrzu. Wiedzieliśmy już, że w Górnika wchodzi Allianz [decyzja o rozpoczęciu długofalowej współpracy zapadła w maju 2007 roku, czyli w czasie, gdy Górnik borykał się z problemami finansowymi., przyp.aut.]. Spotkaliśmy się, Lukas na wieść o Allianz uśmiechnął się i stwierdził, że oni go znają i że chętnie kupi część udziałów w Górniku. Mówił, że chętnie by w Zabrzu zagrał. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że w tamtym czasie to było nierealne, Lukas wspinał się przecież na światowy top. Ale kiedy widziałem z jakim oddaniem i pasją mówi o Górniku, kiedy widziałem, że w oczach stają mu łzy - uwierzyłem, że to możliwe. No i stało się!

Zdjęcie Łukasz Podolski na lotnisku Katowice-Pyrzowice / Andrzej Grygiel / PAP