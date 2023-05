W ostatnich dwóch sezonach Lukas Podolski był symbolem Górnika Zabrze. Nie ma się więc co dziwić, że opublikowana w piątek informacja o kolejnym przedłużeniu przez "Poldiego" umowy z zabrzanami wywołała ekscytację kibiców ze Śląska. Zgodnie z nowym porozumieniem były reprezentant Niemiec będzie występował na Roosevelta do końca czerwca 2025 roku.

Konflikt Podolskiego z Urbanem?

Podolski i Urban to obecnie dwie największe gwiazdy Górnika. Pierwszy po latach wspaniałej kariery, w trakcie której zdobył trzy medale mistrzostw świata, został w końcu zawodnikiem drużyny, który kibicował od dzieciństwa, drugi - rozegrał dla klubu z Zabrza 135 ligowych meczów i wygrał trzy mistrzostwa Polski. Nieoficjalnie mówiło się jednak, że gdy Urban został zwolniony w czerwcu 2022 roku, jego relacje z Podolskim nie były najlepsze.



Sam szkoleniowiec przyznał zresztą w rozmowie z "Przeglądem Sportowym": "Podolski powiedział, że dziwi go poruszenie po moim zwolnieniu. Ciekawe, jak on by się czuł, gdyby go tak potraktowano w Kolonii. Niech gra w piłkę, zamiast pouczać starszych od siebie".