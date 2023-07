Lukas Podolski stracił cierpliwość. Mocna reakcja. "Odcinam się"

Ostatnie miesiące przyniosły sporo zawirowań w Górniku Zabrze. Do klubu w specyficznych okolicznościach wrócił Jan Urban , zwolniony przed początkiem poprzedniego sezonu, który stanął przed sporym wyzwaniem, jakim było pozbieranie zespołu i uniknięcie zaglądającego coraz mocniej w oczy spadku. To udało mu się z nawiązką, bo Górnik nie tylko zaczął punktować, ale wręcz seryjnie wygrywać i dzięki efektownej szarży skończył sezon na 6. miejscu. To naturalnie rozpaliło oczekiwania kibiców, mimo trwających w tle szorstkich stosunków na linii fani - zarządzające klubem władze miasta. W międzyczasie rozpoczęła się też długo wyczekiwana budowa brakującej trybuny, która w pełni "zamknie" Arenę Zabrze.

Górnik Zabrze. Lukas Podolski odpowiedział na krytykę kolegów z drużyny

"No to Grek pograł..." - skomentował zejście z boiska Triantafyllopoulosa Maciej Buchalik, wiceprezes spółki Stadion, która zajmuje się dokończeniem budowy Areny Zabrze. Po chwili został on zapytany przez jednego z kibiców czy nie chciałby zatrudnić Szcześniaka do prac budowlanych przy stadionie. "Dzięki, ale my chcemy skończyć budowę w terminie..." - odpisał wprost Buchalik, dając mocno do zrozumienia, co sądzi o grze 22-latka.

To bardzo nie spodobało się Lukasowi Podolskiemu, który wziął w obronę kolegów z drużyny. Mistrz świata wyraził spore niezadowolenie z takiej formy komentarza zaprezentowanej przez osobę powiązaną z miastem i klubem.

Jeśli jest się prezesem spółki budującej stadion dla Górnika, spółki miejskiej która działa dla Klubu to powinno być się człowiekiem dla Klubu i być razem z Klubem. Jako kapitan Drużyny stanowczo sprzeciwiam się takim wpisom, które uderzają w piłkarzy, walczących na boisku, dla Klubu i dla Kibiców. Odcinam się całkowicie od takich ludzi którzy nie są z Górnikiem a są wręcz przeciwko… ~ zripostował Podolski

Lukas Podolski nie ukrywa swojej dużej zażyłości z Górnikiem, od momentu pojawienia się w klubie w 2021 roku na własną rękę przeprowadził kilka inicjatyw, jak chociażby remont bursy zajmowanej przez młodych piłkarzy klubu czy rewitalizacja jednego boiska. Niektóre działania miały nie do końca podobać się władzom Zabrza, które jest wlaścicielem klubu. Co prawda nie mówi się wprost o konflikcie między Podolskim a prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik, ale kiedy na stadionie zaczęły pojawiać się transparenty uderzające w panią prezydent i resztę władz miasta, to piłkarz w żaden sposób nie zareagował, co też jest na swój sposób wymowne.

Kolejny słaby start Górnika

Patrząc czysto od strony sportowej, to słaby początek rundy w wykonaniu Górnika może już sprawiać małe deja vu dla kibiców. Jak wyliczył dziennikarz Canal+Sport Michał Trela, 14-krotni mistrzowie Polski w ostatnich pięciu rundach (od początku sezonu 21/22) za każdym razem zaczynali bardzo słabo. Wiele mówi bilans dwóch pierwszych kolejek w każdej z nich. Łącznie na 10 meczów Górnik przegrał aż 8, jeden zremisował i tylko jeden wygrał. Pocieszające dla fanów z Roosevelta może być jednak to, że z reguły w kolejnych meczach przychodziła poprawa wyników. Zobaczymy, czy scenariusz sprawdzi się także tym razem. 5 sierpnia Górnik zagra u siebie z Piastem Gliwice.

Lukas Podolski / AFP

Lukas Podolski / AFP

Piłkarze Górnika Zabrze / KARINA TROJOK / DZIENNIK ZACHODNI / POLSKA PRESS / East News