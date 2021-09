Piłkarz Górnika Zabrze Lukas Podolski dosadnie skomentował na Twitterze sytuację z meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Zabrze z 9. kolejki Ekstraklasy. Ostatecznie podyktowano po niej rzut karny dla gospodarzy po zagraniu "Poldiego" - niejedyny zresztą w tym spotkaniu. Uznano, że Podolski faulował Marcina Wasielewskiego.



Jednak w opinii wielu ekspertów była to decyzja kontrowersyjna. Podolski umieścił na Twitterze fragment programu Canal Plus Sport "Ekstraklasa po godzinach", w którym również ją skrytykowano. Sam opisał całe wydarzenie jednym słowem - "komedia". Taki właśnie hasztag dodał do swojego wpisu.





Jan Urban o sytuacji Podolskiego. "Śmiech".

Do sytuacji odniósł się też trener Górnika Jan Urban w ostatnim programie Interii "Studio Ekstraklasa". - To jest śmiech na sali, że tam został odgwizdany rzut karny - stwierdził szkoleniowiec.



Z kolei ekspert Interii Łukasz Rogowski dodał: - Uważam, że niepotrzebnie VAR się wtrącił w tę sytuację. Rywal nadział się tu na rękę Podolskiego.

Górnik ostatecznie przegrał z ekipą z Niecieczy 1-3.





