Po meczu Podolski nie był zachwycony, ale nie popadał w pesymistyczny nastrój. - Jestem dwa i pół tygodnia w treningu, czuję się coraz lepiej. Dziś zrobiłem pierwszy krok, zagrałem 45 minut. Moje pierwsze minuty w koszulce Górnika Zabrze. Wynik nam się nie udał - stwierdził.

Podolski: Wolność na boisku? Zawsze tak grałem

- Podczas gry nie byłem sfrustrowany, ja się w ogóle nie denerwuję na boisku - podkreślił Podolski. - Chcę grać w piłkę. Jak się przegrywa, to się idzie po nią w różne miejsca. Gdybym stał tylko z przodu, to byście pytali, czemu nie szukałem piłki. Wolność na boisku? Zawsze tak grałem. Czy w Kolonii czy reprezentacji Niemiec - zawsze grałem na dziesiątce, nigdy nie na dziewiątce. To jest moja gra: piłki podawać.

Zdjęcie Lukas Podolski / Michał Chwieduk / Newspix

Podolski: Start nie był za dobry, ale sezon jest długi

Piłkarz przyznał, że przed Górnikiem dużo pracy. - Mamy taki budżet i taki skład, a nie inny. Nie można porównać się z pierwszą trójką w Ekstraklasie. Ale trzeba walczyć. Dwa mecze przegraliśmy, start nie jest dobry, ale sezon jest długi. Skoro w Zabrzu jest Lukas Podolski, to Górnik nie stanie się nagle Bayernem Monachium albo Borussią Dortmund - mówił.

Podolski: Zawsze ktoś robi błędy, trzeba z tym żyć

- Nie mamy takich piłkarzy jak Lech, co gdyby ich wsadzić do pierwszej jedenastki, to graliby w każdym zespole. Takie bramki, co my straciliśmy na 1-2 i 1-3, to jednak za łatwo. Nie powinniśmy ich stracić, ale to jest piłka. Zawsze ktoś robi błędy, z tym trzeba żyć. Mamy trenera, żeby znalazł swoją jedenastkę, swój system i zdecydował jak zagrać - zakończył Podolski.

