Przyszedłem do Górnika, żeby mu pomóc na boisku i poza nim. Dobrze się tu czuję, moja rodzina też. Nie wiem, skąd te opinie, że chcę odejść. Mam jeszcze półtora roku kontraktu, może go przedłużę, może nie. Jeśli nie, to jest wiele rzeczy do zrobienia, czy w klubie, czy gdzie indziej

~ przekonywał piłkarz (cyt. za PAP)