Lukas Podolski reaguje na swój wywiad: To nie ostro, tylko 100 procent prawda

Innym, z oddanych sprawie klubu z Arena Zabrze noszącym imię legendarnego Ernesta Pohla, jest Lukas Podolski. Ustawiony życiowo as futbolu, który w piłce osiągnął wszystko co chciał, w Ekstraklasie nie szukał sportowych wyzwań. Ale pokazał, że deklarowana miłość do 14-krotnego mistrza Polski to nie tylko pusty frazes i od 6 lipca 2021 roku gra w śląskim zespole.