Nowy stadion przy ulicy Roosevelta został oddany do użytku w lutym 2016 roku. Ma pojemność 24563 miejsc. Docelowo z czwartą trybuną pojemność będzie wynosiła prawie 32 tys. widzów. Na takim obiekcie spokojnie ponownie będzie mogła grać reprezentacja Polski. Ponownie, bo w przeszłości, jeszcze na starym obiekcie w latach 80. i 90., "Biało-Czerwoni" grali tam kilka razy, także w eliminacjach MŚ i ME. Na razie gotowe są trzy trybuny. Kibice 14-krotnego mistrza Polski nie raz apelowali do władz miasta, żeby inwestycję dokończyć. Na to potrzeba jednak sporych środków. Kiedy ewentualnie stadion Górnika miałby być ukończony? Jakiś czas temu wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski mówił o terminie na stuleciu nabycia przez miasto praw miejskich. To wydarzenie będzie świętowane za niewiele ponad rok, a konkretnie 1 października 2022.

Pytany podczas wczorajszego spotkania z dziennikarzami Lukas Podolski, który od wczoraj oficjalnie jest już piłkarzem górniczego klubu, czy zaprosi na stadion któregoś z kolegów z reprezentacji Niemiec odpowiedział, że pewnie tak, ale będzie to w momencie, kiedy obiekt będzie już ukończony. O wszystko - korzystając z okazji - zapytaliśmy prezydent miasta Małgorzatę Mańkę-Szulik. Miasto jest przecież głównym udziałowcem Górnika.

- Nie ma Zabrza bez Górnika. Nie ma też Górnika bez Zabrza. Teraz, podpisując kontrakt z tej klasy zawodnikiem co Łukasz Podolski, piszemy nową historię. Co do czwartej trybuny, to konsekwentnie przygotowujemy się do dalszych kroków. Pracujemy nad dostosowaniem projektu do nowej rzeczywistości, bo parę lat już minęło, a w budownictwie wiele się zmienia. Architekci pracują, budowlańcy też się przyglądają. Jestem przekonana, że niedługo będziemy się mogli spotkać na konferencji poświęconej budowie czwartej trybuny - odpowiedziała nam prezydent Zabrza.

Dodajmy, że w Zabrzu ruszały sprzedaż karnetów na nowy sezon. Sprowadzenie takiej gwiazdy jak Lukas Podolski, mistrz świata z 2014 roku, poskutkuje pewnie niezwykłą frekwencją, jeśli oczywiście pozwoli na to pandemia. Cena karnetów na rundę jesienną, w zależności od trybuny, to od 80 do 290 złotych.

