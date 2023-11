Kryzys w zasłużonym klubie. Trenerzy zdecydowali się powiedzieć prawdę

Górnik Zabrze to wielka marka polskiego futbolu, 14-krotny mistrz kraju. Co prawda hasło "Legenda bez końca" wymyślił Ruch Chorzów, sąsiad i wielki rywal Górnika Zabrze, ale to hasło jak ulał pasuje również do KSG. Co prawda ostatni tytuł Górnik wywalczył jeszcze w latach 80. XX wieku, dziś nie może rywalizować finansowo z możnymi polskiego futbolu - Legią Warszawa, Lechem Poznań czy Rakowem Częstochowa, który jest aktualnym mistrzem Polski. Głośno było o zaległościach wobec piłkarzy pierwszego zespołu Górnika, jak słyszymy - to już przeszłość.