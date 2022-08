Igor Angulo to jeden z najskuteczniejszych zagranicznych strzelców na ekstraklasowych boiskach i jeden z niewielu piłkarzy w historii naszej ligowej pilki, który zdobył koronę króla strzelców w I lidze i w Ekstraklasie. W Górniku Zabrze przez 4 lata w okresie 2016-20 strzelił rekordowe 88 bramek!

Kibic chcieli by wrócił

Przez ostatnie dwa lata strzelał gole w Indiach, najpierw w FC Goa, a potem w Mumbai City. Teraz jest wolnym graczem. Kibice Górnika latem prowadzili nawet akcję, lobbując za powrotem piłkarza do ich klubu, ale raczej nic z tego nie będzie. Prezesa górniczego klubu Arkadiusza Szymanka zapytaliśmy, czy był czy jest temat zatrudnienia Angulu w klubie z Zabrza? Tym bardziej, że wiadomo, że "Górnicy" rozglądają się za napastnikiem w końcówce letniego okienka.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Zabrze. Igor Angulo pożegnał się z kibicami po polsku. Wideo INTERIA.TV

- Osobiście z Igorem Angulo nie rozmawiałem, ale były inne osoby z klubu, które go znają i były z nim w kontakcie właśnie w związku z akcją kibiców. Ludzie którzy z nim rozmawiali powiedzieli, że Igor stwierdził, że nie jest zainteresowany powrotem do Górnika. Na tym się skończyło - wyjaśnia prezes Szymanek.

Ma kilka opcji

Co na to sam piłkarz, którego sensacyjnie kusi teraz Wieczysta Kraków? W beniaminku krakowskiej III ligi, który już nie wygrywa tak łatwo spotkań jak wcześniej, jest przecież plejada graczy z wielkimi nazwiskami, jak Sławomir Peszko, Radosław Majewski,, Błażej Augustyn, Thibault Moulin. Do tego na trenerskiej ławce sam Franciszek Smuda. Angulo pytany przez nas tłumaczy. - Mam kilka opcji. Doceniam i szanuję każdą z nich. Na pewno jednak nie wystąpię w żadnym klubie, który jest bezpośrednim rywalem Górnika Zabrze - tłumaczy krótko były król strzelców Ekstraklasy.

Być może faktycznie będzie więc to Wieczysta, która z zabrzanami w najbliższym czasie nie będzie rywalizowała. Jedno jest pewne, po tym co pokazuje Angulo, także w Indiach, gdzie trafiał regularnie, na wiele bramek z jego strony może liczyć każdy klub. Dodajmy jeszcze, że podczas pobytu w Polsce zainwestował w mieszkania, świetnie się tutaj czuł i urodziła mu się córka. Być może więc ponownie zobaczymy "Angulo-gol", jak śpiewali o nim kibice Górnika na polskich boiskach!

Transferowy hit Wieczystej Kraków?

W Indiach też noszą go na rękach. Prawdziwy snajper