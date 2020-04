Ekstraklasowy piłkarski Górnik Zabrze rozpoczął sprzedaż klubowych maseczek do zasłaniania ust i nosa. Część pieniędzy ze sprzedaży trafi do zabrzańskiego szpitala. "Zainteresowanie kibiców jest ogromne" - powiedział rzecznik klubu Bartłomiej Perek.

Wyjaśnił, że wprowadzenie takiego produktu do sprzedaży w sklepie internetowym było reakcją na dużą liczbę zapytań ze strony kibiców o możliwość nabycia maseczki z klubowym motywem.



"W piątek uruchomiliśmy procedurę zamówień i już wiemy, że zainteresowanie ze strony kibiców jest ogromne. Ze względu na duże obłożenie w szwalniach czas oczekiwania będzie wynosił kilka dni. Do sprzedaży trafiło pięć wzorów maseczek jedno- i dwuwarstwowych. Wzór, który najbardziej przypadł do gustu sympatykom Górnika, został praktycznie już wyprzedany" - dodał Perek.



Pięć złotych z każdej transakcji zostanie przekazane Szpitalowi Miejskiemu w Zabrzu na rzecz walki z koronawirusem.



"Wszystkie maseczki będą produkowane w lokalnych firmach, aby również im okazać pomoc w tym trudnym okresie" - podkreślił rzecznik.



Cała sprzedaż odbywa się online, bowiem stacjonarny sklep Górnika jest na razie zamknięty.



"Kiedy tylko maseczki trafią ze szwalni do nas, będziemy je rozsyłać, aby jak najszybciej dotarły do kibiców" - stwierdził Perek.



Rozgrywki ligowe z powodu epidemii koronawirusa są przerwane do 26 kwietnia. Od najbliższego czwartku w przestrzeni publicznej konieczne będzie używanie maseczek zakrywających usta i nos.



Autor: Piotr Girczys

Zdjęcie Od czwartku używanie maseczek w miejscach publicznych będzie obowiązkowe / Andrzej Grygiel / PAP