Sandomierski ostatnio grał w rumuńskim CFR Cluj, z którym dwukrotnie zdobył krajowy prymat. W minionym sezonie zagrał łącznie w trzynastu meczach swojej drużyny, pięciokrotnie zachowując czyste konto.



Teraz związał się rocznym kontraktem z Górnikiem Zabrze. Trzykrotny reprezentant Polski jak do tej pory występował na ekstraklasowych boiskach w barwach Jagiellonii Białystok, Zawiszy Bydgoszcz i Cracovii. Za granicą, oprócz Cluj, występował jeszcze w Blackburn Rovers i Dinamie Zagrzeb.



Transfer Sandomierskiego to kolejne poważne wzmocnienie Górnika. Przypomnijmy, że nowy trener zespołu z Zabrze Jan Urban będzie miał do dyspozycji również mistrza świata i byłego gracza Bayernu Lukasa Podolskiego.



