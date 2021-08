Klub z Ekstraklasy traci punkty i najlepszego strzelca

27-letni Jimenez trafił do górniczego klubu latem 2018 roku. Najpierw głównie asystował przy trafieniach swojego rodaka Igora Angulo, a potem sam ścigał się z nim w zdobywaniu goli. W poprzednim sezonie, kiedy "Angulo-gol" opuścił Górnika, to sam był już najskuteczniejszym w zespole, zdobywając 12 bramek. Jego bilans w Ekstraklasie na dziś, to 107 meczów i 32 trafienia, w tym już trzy w bieżących rozgrywkach.

Pod koniec poprzednich rozgrywek mówiło się, że może trafić do Lecha Poznań, ale na medialnych spekulacjach się skończyło. Teraz głośno o tym, że może trafić nad Bosfor. Media w Turcji już łącza go z Konyasporem. "Zielono-Biali" już mieli złożyć ofertę na hiszpańskiego piłkarza Górnikowi, którego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Ma w nim jednak mieć sumę odstępnego.

Górnik tracąc Jimeneza sporo straci sportowo, bo Hiszpan to przecież lider drużyny prowadzonej przez Jana Urbana, która w pierwszych pięciu meczach tego sezonu zdobyła póki co tylko sześć punktów, a sobotę przegrała u siebie derby z Piastem Gliwice (0-1). Kto w takim razie zastąpi go w strzelaniu goli? Latem "Górników" wzmocnili tacy zawodnicy, jak Lukas Podolski czy Vamara Sanogo. W odwodzie są też jeszcze tacy gracze, jak Piotr Krawczyk i Alex Sobczyk. Do tego spekuluje się, że klub z Górnego Śląska może pozyskać młodzieżowego reprezentanta Macedonii Północnej Davida Tosevskiego.

Jeszcze co do Turcji i Jimeneza, to parę lat temu Górnik też stracił na rzecz tamtejszego klubu swojego lidera, chodzi o Prejuce Nakulmę. Popularny "Prezes", reprezentant Burkina Faso, przeniósł się w 2014 roku z Zabrza do Mersin Idman Yurdu. Dodajmy, że letnie okienko w Polsce zamyka się jutro, w Turcji o tydzień później.

Michał Zichlarz

