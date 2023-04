Klub Ekstraklasy wbił szpilę Podolskiemu. Ten odpowiedział. Dosadna reakcja piłkarza

Ekstraklasa. Lukas Podolski odpowiedział na zaczepkę

Były reprezentant Niemiec najwyraźniej poczuł się wywołany do tablicy. Napastnik udostępnił wpis ekipy z Gliwic, dodając do niego wymowny komentarz w postaci GIF-a obrazującego dwóch mężczyzn przebranych za... kury. Utytułowany piłkarz już w przeszłości używał podobnej nomenklatury w odniesieniu do Piasta, sugerując, że stadion tego klubu przypomina kurnik.

Piast Gliwice górą w debrach. Vuković zadowolony

Po mecz zadowolenia z postawy drużyny nie krył Aleksandar Vuković. Jak zauważył trener Piasta, jego podopieczni po zmianie stron pokazali się z bardzo dobrej strony i zrobili dużo, by utrzymać prowadzenie. - To jest budujące, jak wyglądała postawa drużyny. To jest budujące i za to duże gratulacje. Cały czas mamy jednak świadomość, że dalej trzeba pracować i przygotowywać się do kolejnych meczów, a konkretnie go następnego ze Śląskiem Wrocław - zaznaczył.