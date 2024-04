Kibice zakpili z tuszy wiceprezydenta. Jest błyskawiczna reakcja: raz, dwa, trzy

Kibice zaczepiają wiceprezydenta miasta. Ten odpowiada ryzykowną obietnicą

Hasło skierowane było do aktywnego w mediach społecznościowych Krzysztofa Lewandowskiego, od 2006 roku wiceprezydenta Zabrza. To wzięty samorządowiec, z wykształcenia prawnik, członek Fundacji Górnika Zabrze. Co ciekawe, nie przeszkodziło mu to w styczniu tego roku wejść ro rady nadzorczej... Podbeskidzia Bielsko-Biała.