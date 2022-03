Jeden z najsłynniejszych polskich klubów podjął przełomową decyzję

Oprac.: Radosław Nawrot Górnik Zabrze

Piłkarki nożne z KKS Zabrze będą grały pod szyldem miejscowego Górnika. Umowę w tej sprawie podpisano we wtorek. - Faceci uważają, że piłka nożna to sport męski. Udowadniać im, że my też potrafimy – nie jest proste – powiedział prezydent Zabrza Małgorzata Mańka Szulik.

Zdjęcie Kibice Górnika Zabrze / East News