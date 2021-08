Przed meczem piłkarzy i kibiców Górnika do wygrania w ważnym meczu z Piastem Gliwice motywował sam Lukas Podolski. Piłkarz przebywa obecnie w Niemczech, z powodu zakażenia koronawirusem.



W derbowym starciu lepiej wyglądali jednak gracze Waldemara Fornalika i jako pierwsi groźniej zaatakowali. W 20. minucie Tiago Alves huknął zza pola karnego, a piłkę skutecznie odbił Grzegorz Sandomierski.



Niewykorzystana okazja mogła się zemścić błyskawicznie. Piotr Krawczyk otrzymał podanie od Alasana Manneha i trafił w poprzeczkę. Nawet gdyby atakujący skierował piłkę do siatki, to i tak gol nie zostałby uznany z powodu spalonego.



Tuż przed końcem pierwszej części gry, aktywny w tym spotkaniu Alves ponownie groźnie huknął i także tym razem na posterunku znalazł się Sandomierski.





Górnik Zabrze - Piast Gliwice. Patryk Sokołowski z kolejnym golem w Ekstraklasie

Reklama

Na pierwszego gola w tym meczu musieliśmy poczekać do 67. minuty. Damian Kądzior dograł piłkę z rzutu rożnego, a Patryk Sokołowski głową wpakował ją do siatki.



Gospodarze mogli odpowiedzieć w samej końcówce meczu. Jesus Jimenez otrzymał dobre podanie z bocznej strefy boiska i oddał strzał. Pędząca futbolówka odbiła się natomiast od poprzeczki.



Czytaj także: Karolina Szostak przeszła na dietę. Przyjmuje zaledwie 600 kcal dziennie



PA



6. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-08-28 20:00 | Stadion: Stadion Sportowy im. Ernesta Pohla | Arbiter: Kos Górnik Zabrze Piast Gliwice 0 1 DO PRZERWY 0-0 P. Sokołowski 67'

0 1 Górnik Zabrze Piast Gliwice Sandomierski Wiśniewski Gryszkiewicz Janicki Pawłowski Kubica Janža Manneh Nowak Krawczyk Jimenez Plach Konczkowski Huk Czerwiński Holúbek Pyrka Chrapek Alves Sokołowski Vida Toril SKŁADY Górnik Zabrze Piast Gliwice Grzegorz Sandomierski Frantiszek Plach 60′ 60′ Przemysław Wiśniewski Martin Konczkowski 78′ 78′ Adrian Gryszkiewicz Tomáš Huk Rafał Janicki Jakub Czerwiński 72′ 72′ Dariusz Pawłowski Jakub Holúbek 86′ 86′ Krzysztof Kubica 86′ 86′ 90′ 90′ Arkadiusz Pyrka Erik Janża Michał Chrapek Alasana Manneh 61′ 61′ Tiago Alexandre Alves 72′ 72′ Bartosz Nowak 67′ 67′ Patryk Sokołowski 86′ 86′ Piotr Krawczyk Kristopher Vida Jesus Jimenez Alberto Toril Domingo REZERWOWI Daniel Bielica Karol Szymański 86′ 86′ 90′ 90′ Mateusz Cholewiak Tomasz Jodłowiec Filip Bainović 90′ 90′ Ariel Mosór 86′ 86′ Adrian Dziedzic 61′ 61′ Damian Kądzior 72′ 72′ Robert Dadok Patryk Lipski Jakub Szymański Michael Ameyaw Norbert Wojtuszek Tomasz Mokwa 72′ 72′ Vamara Sanogo Dominik Steczyk Alex Sobczyk Miguel Munoz Fernandez