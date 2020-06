Przed meczem 28. kolejki Ekstraklasy Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk, były zawodnik obu drużyn, Jacek Grembocki porównuje oba kluby – kiedyś i dziś.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Stokowiec przed meczem z Górnikiem Zabrze. Wideo INTERIA.TV

Maciej Słomiński, Interia: O dwumeczu Lechii z Juventusem w 1983 roku powstała książka, a spotkanie w Gdańsku zostało wybrane sportowym wydarzeniem XX wieku na wybrzeżu. Wyjaśnij proszę, co wydarzyło się na odprawie przed meczem w Turynie? Krążą sprzeczne wersje.

Reklama

Jacek Grembocki, były zawodnik Lechii Gdańsk i Górnika Zabrze: - Nasz trener Jurek Jastrzębowski na odprawie w hotelu powiedział kto gra na jakiej pozycji, jaka taktyka, stałe fragmenty itd. Skończył. Czy są jakieś pytania? Wstałem i mówię: - To za ile gramy ten mecz?

Dobrze, że wyjaśniłeś, bo słyszałem, że to pytanie padło na audiencji u papieża.

- No nie, miałem 18 lat i byłem przekonany, że świat leży u moich stóp, ale wiedziałem jakie są granice. Czas zaciera wspomnienia, ale Jurek chyba odpowiedział, że za milion dolarów. Obrócił to w żart, ale żaden trener, ani zawodnik nie wierzył, że z Juventusem możemy wygrać. Zazwyczaj nie pytałem o premię, bo ta kwota była znana. A tutaj cisza, jakby nikt nie wierzył. Oprócz mnie.

Trochę was boisko zweryfikowało, wynik 7-0 mówi za siebie.

- Nie mogło być inaczej.

Za to u siebie, honorowa porażka 2-3. Na pewno najlepszy mecz tamtej drużyny, a kto wie, może i w historii Lechii.

- Wyjątkowy przeciwnik, wyjątkowa oprawa, wyjątkowy czas. "Solidarność" była nielegalna, przed chwilą dopiero zniesiono stan wojenny.

Lech Wałęsa został przemycony na ten mecz.

- Z zaciekawieniem na to patrzyliśmy. W czasie strajków chodziłem do taty pod stocznię. Jednak dla mnie i moich kolegów najważniejsza była piłka. To że mogliśmy rywalizować z mistrzami świata na początku naszych karier. Nie zacząłem jej jeszcze na dobre, ledwo byłem pełnoletni, a już w pełnej komunie miałem okazję dwa razy pojechać do Włoch, raz na Węgry.