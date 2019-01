W przerwie zimowej klub z Zabrza pozyskał trzech nowych piłkarzy. To nie koniec wzmocnień. Walczący o utrzymanie się w Ekstraklasie "Górnicy" szukają kolejnych zawodników. Niewykluczone, że ekipę prowadzoną przez Marcina Brosza wzmocnią zagraniczni skrzydłowi.

W poprzednim sezonie siłą napędową Górnika była świetna gra na bokach, gdzie brylowali tacy zawodnicy, jak Rafał Kurzawa czy Damian Kądzior. Obaj trafili nawet do reprezentacji Polski, a Kurzawa zagrał na mundialu w Rosji. Latem obaj opuścili klub. Ich następcy nie spisują się tak, jak wymieniona dwójka. W tej sytuacji w Zabrzu rozglądają się za wzmocnieniami na prawej i lewej stronie.



Na liście Górnika ma być dwójka zagranicznych zawodników. To skrzydłowi Erik Daniel, grający jesienią w MFK Rużomberok, a także Luka Menalo z Dinama Zagrzeb. Ten pierwszy dobrze radzi sobie w lidze słowackiej. Jesienią zanotował siedem asyst i należy pod tym względem do najlepszych w lidze naszych południowych sąsiadów. Z powodu tego, że nie przedłużył kontraktu z klubem z Rużomberoka, został jednak zimą zesłany do rezerw. 26-letni Daniel, kontrakt kończy mu się za pół roku, jest na liście życzeń kilku polskich klubów: Górnika, Lecha, Śląska, Jagiellonii czy Cracovii.



Jeśli chodzi o Menalo, to 22-latek ma na swoim koncie dwa występy w reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Szansę rok temu dał mu selekcjoner jedenastki z Bałkanów, słynny Robert Prosinecki. W lutym 2018 Menalo podpisał pięcioletni kontrakt z najlepszych chorwackim klubem Dinamem Zagrzeb. Mało tam jednak gra. W pierwszej części sezonu wystąpił w ledwie 10 ligowych spotkaniach, łącznie na boisku przebywał 311 minut. Miałby być wypożyczony. Dodajmy, że jednym z czołowych zawodników mistrza Chorwacji jest były zawodnik zabrzan Damian Kądzior, który po przeprowadzce latem do Zagrzebia, świetnie zaaklimatyzował się w nowym klubie.



"Górnicy" w piątek w nocy wrócili z tygodniowego zgrupowania w cypryjskim Protaras. Dziś i jutro czekają ich treningi na miejscu. We wtorek wieczorem ponownie obierają kierunek na Protaras, które tej zimy jest ich bazą przygotowawczą. Drugi obóz na południu Cypru potrwa do 1 lutego. W tym czasie zabrzanie rozegrają serię gier kontrolnych. Ich rywalem będą takie zespoły, jak Spartak Moskwa (drużyna młodzieżowa), FK Teplice, Cukaricki Belgrad czy Omonia Nikozja. Po zimowej przerwie pierwszym ligowym rywalem Górnika będzie 11 lutego u siebie Wisła Kraków.



Michał Zichlarz

