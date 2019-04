Górnik Zabrze podejmuje Zagłębie Sosnowiec w meczu 33. kolejki Ekstraklasy. Dołącz do relacji i śledź przebieg meczu z Interią!

Co ciekawe, przed meczem doszło do zmiany arbitra wyznaczonego do prowadzenia spotkania. Pierwotnie wyznaczony przez PZPN był Piotr Lasyk z Bytomia, a ostatecznie arbitrem meczu został Szymon Marciniak. Z roli sędziego VAR wycofany został sędzia Daniel Stefański, który ostatnio prowadził mecz Lechii Gdańsk z Legią Warszawa.



Ostatni mecz 33. kolejki będzie bardzo ważny dla układu tabeli. Zwycięstwo już niemal zapewni Górnikowi utrzymanie, dlatego drużyna Marcina Brosza będzie walczyć ze wszystkich sił.

Zagłębie zaś gra z nożem na gardle. Każda porażka w następnych spotkaniach praktycznie oznacza spadek beniaminka do I ligi.

