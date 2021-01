Po krótkiej świąteczno-noworocznej przerwie piłkarze Górnika spotykają się w środę 6 stycznia. Po badaniach i kilku treningach na miejscu, piąty obecnie zespół PKO Ekstraklasy pakuje bagaże i leci najpierw do Austrii, a stamtąd na zimowe zgrupowanie na Cypr.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cafe Futbol. Tomasz Hajto: Osiem zespołów Ekstraklasy ma podgrzewane boiska w 2020 roku? To jest tragedia! (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia "Górnicy" nie byli do końca pewni, jak spędzą zimowe przygotowania. W grę wchodziły trzy lokalizacje: Cypr, Hiszpania i miejsce w kraju. Ostatecznie po raz kolejny w ostatnich latach zwyciężyła pierwsza opcja.

Reklama

- Braliśmy pod uwagę to, że możemy trenować na miejscu w kraju. Do tego jednak, żeby dobrze przygotować się do rozgrywek konieczne jest boisko, a patrząc na prognozy pogody, że w ciągu dnia ma być na lekki plus, a ma też padać śnieg, to jest ogromne ryzyko. Do pracy potrzebna nam jest, jak się chce być w kraju, podgrzewana murawa, a u nas takiej nie ma. Mamy w Zabrzu mieć podgrzewane treningowe boisko za rok. W 2020 było nie do zrobienia w krótkim czasie, bo trawa na nim by się nie zakorzeniła. Na Śląsku w ogóle niewiele mamy takich boisk. Stąd decyzja, że lecimy na Cypr, gdzie byliśmy już trzy raz - tłumaczy prezes Górnika Dariusz Czernik.

W poprzednich latach zabrzanie na swoją bazę opierali miejscowość Ayia Napa. Być może podobnie będzie teraz, choć ostateczna decyzja co do lokalizacji na Wyspie Afrodyty nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Wszystko rozstrzygnie się na dniach.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Wiadomo za to, z kim drużyna prowadzona przez Marcina Brosza zagra tej zimy. Na atrakcyjnych rywali górniczy zespół, który wiosną ma powalczyć o miejsce w europejskich pucharach, nie może narzekać. Spotka się z silnymi przeciwnikami. Już w najbliższą sobotę Górnik zagra w Salzburgu z miejscowym FC Red Bull. Zaraz po meczu z liderem austriackiej Bundesligi nastąpi wylot na Cypr. Tam z kolei jednym z przeciwników będzie m.in. Crvena Zvezda Belgrad. I mistrz Serbii i mistrz Austrii przygotowują się do lutowych meczów w 1/16 Ligi Europy, więc "Górników" czekają bardzo wymagające sprawdziany.

Michał Zichlarz

Ekstraklasa - wyniki, terminarz i tabela