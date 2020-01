Spośród zespołów Ekstraklasy aż trzynaście wybrało tej zimy Turcję, a trzy Cypr. Przygotowania na Wyspie Afrodyty spędzą: Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław i Raków Częstochowa. Zabrzanie w miejscowości Ayia Napa są od wczoraj.

Na obóz na Cypr trener Marcin Brosza zabrał 30 zawodników. W tej grupie jest sporo młodzieży. W kadrze znalazł się ledwie 17-letni bramkarz Bartosz Neugebauer, niewiele starszy obrońca Bartłomiej Eizenchart, a także pukający powoli do zespołu, a pozyskani latem, środkowy defensor Aleksander Paluszek (18 lat) czy pomocnik Michał Rostkowski (19 lat). Wśród trenujących piłkarzy znalazło się też dwóch zawodników trzecioligowych rezerw Górnika - Wojciech Kobylarczyk (pięć spotkań w III lidze) oraz Kamil Lukoszek (cztery mecze w III lidze).

Przed zabrzanami dziesięć treningowych dni, które urozmaici seria pięciu gier kontrolnych z zagranicznymi przeciwnikami. Pierwsza, z węgierskim Diosgyori VTK już w sobotę.

Za kadencji trenera Brosza, który prowadzi Górnika od połowy 2016 roku, to kolejny pobyt na Cyprze, w sprawdzonym dla siebie miejscu. Na nasze pytanie, dlaczego zabrzanie wybierają to miejsce szkoleniowiec Górnika odpowiada.

- Mamy tam sprawdzony ten ośrodek, to miejsce wyjazdów. Popatrzmy na poprzednie lata, przygotowując się tam awansowaliśmy do ekstraklasy, a potem wywalczyliśmy miejsce, które dało nam grę w europejskich pucharach. To się sprawdza. Do tego mamy zakontraktowanych dobrych sparingpartnerów i boiska, które znamy, a na których przyjdzie nam trenować. Wiemy więc czego możemy się spodziewać. Nie mamy jakiś wielkich wymagań. Dla nas najistotniejsze są warunki do trenowania i regeneracji, a także sparingpartnerzy do grania, po to tam jedziemy. Chcemy się jak najlepiej przygotować do rozgrywek - podkreśla trener dwunastego po pierwszej części rozgrywek zespołu Ekstraklasy.

W trenującej na obozie na Cyprze kadrze Górnika jest też oczywiście pozyskany przed kilkoma dniami słowacki skrzydłowy Erik Jirka. 22-latek ma być jednym z tych, którzy będą ciągnąć grę ofensywną zabrzan w rundzie rewanżowej. Do klubu z Zabrza został wypożyczony na pół roku ze słynnej Crvenej Zvezdy Belgrad. Nie jest ostatnim wzmocnieniem w tym okienku transferowym, bo górnicy chcą pozyskać jeszcze dwóch - trzech innych graczy.

Erik Jirka

Michał Zichlarz