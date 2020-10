Górnik Zabrze. Wszyscy piłkarze mają negatywne testy na koronawirusa

Górnik Zabrze poinformował, że w niedzielę piłkarze i pracownicy klubu przeszli testy na koronawirusa. Wszyscy mieli wyniki negatywne, co oznacza, że są zdrowi.

Kolejne kluby w PKO Ekstraklasie przechodzą testy na koronawirusa. W niedzielę czekało to piłkarzy i pracowników Górnika Zabrze.



Śląski klub poinformował, że wszystkie testy dały wynik negatywny. Oznacza to, że nikt w klubie nie jest chory i drużyna może spokojnie przygotowywać się do kolejnych spotkań.



"W niedzielę piłkarze, członkowie sztabu szkoleniowego i pracownicy Klubu mający styczność z kadrą pierwszego zespołu przeszli kolejne testy na obecność COVID-19. Wszystkie wyniki były negatywne" - poinformował na Twitterze Górnik.



MP