W wielu ekipach Ekstraklasy, zamiast treningów przymusowa domowa kwarantanna i indywidualne zajęcia w domach czy w mieszkaniach, a piłkarze mają bezwzględny zakaz ich opuszczania. Do tego codzienne informacje o stanie zdrowia swoim i swoich najbliższych. Tak jest przynajmniej w Górniku Zabrze.

Zabrzanie dołączyli do piłkarskiej rebelii, zapoczątkowanej czwartkowym apelem Jakuba Błaszczykowskiego do futbolowych decydentów, żeby w wyniku epidemii koronawirusa przełożyć ligowe granie i zdecydowali, że nie jadą do Łodzi na mecz z ŁKS. Po ich decyzji wszystko poszło jak w domino. Ostatecznie władze Ekstraklasy i PZPN ugięły się przed monitami i najwyższa klasa rozgrywkowa, co najmniej do końca marca nie wznowi rozgrywek.

Co dalej z piłkarzami? O wspólnych treningach nie ma na razie mowy. Tak jest przynajmniej w Zabrzu. Przed rozjechaniem się na przymusowe wolne w piątek po południu, każdy z zawodników dostał do przeczytanie wewnętrzny regulamin, który jest bardzo restrykcyjny. Czytamy w nim:

"Górnik Zabrze zaleca...

1. Zostajemy w swoich domach.

2. Raz na trzy dni można wyjść na zakupy spożywcze oraz w miarę konieczności do apteki.

3. Bezwzględny zakaz opuszczania kraju, co dotyczy także obcokrajowców.

4. Codzienny raport zdrowotny między godzinami 9-10, w którym pojawią się informacje o stanie zdrowia piłkarza i jego najbliższych.

5. W razie wystąpienia niepokojących objawów u któregokolwiek z członków rodziny, niezwłoczny kontakt z kierownikiem drużyny.

6. Codzienny trening, który można wykonać w domu. Zakres ćwiczeń będzie wysyłany w formie filmu każdemu z zawodników.

7. Codzienna analiza taktyczna przygotowana przez sztab szkoleniowy. Do obejrzenia, analizy i weryfikacji.

8. Zakaz aktywności w mediach, również społecznościowych.

9. Zachowanie zasad higieny i zdrowego rozsądku.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania, w zależności od rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa" - można przeczytać o wytycznych w kierunku do zawodników i pracowników klubu.

Z piłkarzami nie ma kontaktu. Próbowaliśmy porozmawiać z jednym z nich, ale przysłał tylko SMS-a o treści: "Nie odbieram, bo mamy zakaz wypowiadania się w mediach" - napisał.



Bardziej rozmowny jest prezes Górnika, który pytany o wszystko tłumaczy: Treningi na stadionie są zawieszone na tydzień. Nie znaczy to, że piłkarze mają wolne. Będą trenowali według wskazań szkoleniowców. Wszyscy muszą być w gotowości i przygotowani do momentu, jak liga wznowi rozgrywki, co mamy nadzieję nastąpi jak najszybciej. Na razie jednak wszyscy myślą o czymś innym - mówi Dariusz Czernik.

Michał Zichlarz

