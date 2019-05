- Fiorentino ciesz się, że masz takiego gracza. Spotkajmy się najlepiej w pucharach - powiedział prezes Górnika Bartosz Sarnowski przed pożegnaniem Szymona Żurkowskiego z kibicami Górnika Zabrze. Śląska ekipa będzie gościć we wtorek Wisłę Płock.

Zdjęcie Szymon Żurkowski (P) z Górnika Zabrze / Maciej Kulczyński /PAP

21-letni pomocnik zimą podpisał umowę z włoskim klubem, ale do końca sezonu został wypożyczony do Górnika, któremu miał pomóc w utrzymaniu. Tę kwestię śląska drużyna rozstrzygnęła w sobotę, wygrywając z Miedzią Legnica 1-0.

Reklama

- To jest mimo wszystko bardzo przykra sytuacja, kiedy rozstajemy się z zawodnikiem, który dostarczał nam niezwykłych wzruszeń. Pamiętamy nasz bajkowy, niezwykły awans do Ekstraklasy - dodał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski.

Prezes Górnika Bartosz Sarnowski przyznał, że zastąpienie pomocnika będzie bardzo trudne.

- Fajnie się to wszystko potoczyło od sierpnia 2016, kiedy Szymon do nas przyszedł. Teraz czeka go otwarcie europejskiej kariery. Oczywiście chcemy lukę w składzie jak najszybciej zapełnić, jednak Szymon jest tylko jeden - dodał prezes.

Sarnowski podkreślił, że rozmowy na temat budowy zespołu przyspieszą po zapewnieniu sobie przez zespół utrzymania.

- Odchodząc z Gwarka Zabrze liczyłem po cichu na kontrakt z Górnikiem i tak się stało. Wykonaliśmy swoje zadanie, utrzymaliśmy się w Ekstraklasie, a ja idę do przodu, chce się rozwijać - powiedział Żurkowski.

Zaznaczył, że najtrudniejsze dla niego było przebicie się do pierwszej jedenastki Górnika, a najszczęśliwszym momentem - awans do Ekstraklasy.

We wtorek o 20.30 zabrzanie zagrają u siebie w przedostatniej kolejce ekstraklasy z Wisłą Płock, która wciąż walczy o utrzymanie.

- Zagramy jak zawsze na sto procent. O Żadnym odpuszczaniu nie ma mowy. Liczę, że trzy punkty zostaną w Zabrzu, a mnie - być może - zakręci się łezka w oku - stwierdził zawodnik.

Dodał, że uczy się intensywnie włoskiego i będzie chciał się w tym języku porozumiewać w szatni Fiorentiny.

- Idę do przodu, nie chcę umieć powiedzieć tylko ciao - zakończył Żurkowski.



Jeśli na trybunach zabrzańskiego stadionu zasiądzie we wtorkowy wieczór przynajmniej 9562 widzów, ogólna liczba kibiców na tym obiekcie od momentu otwarcia po przebudowie w 2016 roku przekroczy milion.

Autor: Piotr Girczys



Wyniki, terminarz i tabela grupy mistrzowskiej Ekstraklasy

Wyniki, terminarz i tabela grupy spadkowej Ekstraklasy