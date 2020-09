Wisła Kraków zatrzymała liderującego Górnika Zabrze, ale wciąż nie wygrała pierwszego spotkania w sezonie i mecz 5. kolejki Ekstraklasy zakończył się remisem 0-0. Górnik nadal jest niepokonany i prowadzi w ligowej tabeli.

Zabrzanie, po efektownej wygranej nad Legią, spodziewali się odnieść łatwe zwycięstwo, a być może zlekceważyli nawet przyjezdnych z Krakowa. Przed przerwą mecz wyglądał jednak tak, jakby obie drużyny wymieniły się koszulkami jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. To Wisła, która nie wygrała jeszcze meczu, miała przewagę na boisku.



W pierwszej połowie Górnika dwukrotnie uratowało obramowanie bramki. Za pierwszym razem z lewej strony głęboko dośrodkował Dawid Abramowicz, a Yaw Yeboah z bliskiej odległości trafił jedynie w słupek bramki Martina Chudego.

Kilkanaście minut później z dystansu mocno uderzył aktywny Stefan Savić. Tym razem piłka trafiła w poprzeczkę bramki strzeżonej przez Chudego.

Górnik w pierwszych 45 minutach odpowiedział właściwie tylko raz, gdy Jesus Jimenez groźnie uderzył na bramkę z woleja. Między słupkami Wisły świetnie spisał się wówczas Mateusz Lis.

W drugiej połowie piłkarzom "Białej Gwiazdy" wyraźnie zabrakło sił, zresztą boisko przedwcześnie musieli opuścić Adi Mehremić i Jean Carlos. Mimo tego stworzyli sobie kilka dogodnych okazji i jeszcze w ostatniej akcji meczu Fetos Beciraj mógł przechylić szalę zwycięstwa na korzyść Wisły.

Do głosu doszedł za to Górnik i to on miał optyczną przewagę w drugiej połowie, mimo że grał słabiej niż w poprzednich spotkaniach tego sezonu. Najlepszą sytuację tuż po wejściu na boisko miał Daniel Ściślak, lecz po dograniu od Jesusa Jimeneza nie trafił w ogóle w piłkę.

Jimenez zaś tradycyjnie był jednym z najbardziej aktywnych zawodników na boisku, lecz brakowało mu dziś skuteczności. Strzały Hiszpana zazwyczaj trafiały w trybuny.

Górnik zaliczył pierwsze potknięcie, choć wciąż jest liderem tabeli i drużyną, która nie przegrała żadnego spotkania. Wisła żadnego nie wygrała, ale dziś - zwłaszcza przed meczem - remis zapewne wzięłaby w ciemno.

Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0-0

0 0 Górnik Zabrze Wisła Kraków Lis Burliga Frydrych Mehremić Abramowicz Yeboah Żukow Kuveljić Plewka Savić Carlos Chudy Wiśniewski Koj Wiśniewski Masouras Manneh Nowak Prochazka Janža Sobczyk Jimenez SKŁADY Górnik Zabrze Wisła Kraków Martin Chudy Mateusz Lis Przemysław Wiśniewski 90′ 90′ Łukasz Burliga Michał Koj 12′ 12′ Michal Frydrych Przemysław Wiśniewski 39′ 39′ Adi Mehremić 90′ 90′ Giannis Masouras Dawid Abramowicz 34′ 34′ 82′ 82′ Alasana Manneh 76′ 76′ Yaw Yeboah 82′ 82′ Bartosz Nowak 46′ 46′ Gieorgij Żukow 59′ 59′ Roman Prochazka Nikola Kuveljić 32′ 32′ Erik Janża Patryk Plewka 59′ 59′ Alex Sobczyk 87′ 87′ Stefan Savić Jesus Jimenez 71′ 71′ Jean Carlos REZERWOWI Dawid Kudła Michał Buchalik 82′ 82′ Krzysztof Kubica David Niepsuj Aleksander Paluszek Lukas Klemenz Wojciech Hajda 87′ 87′ Maciej Sadlok 90′ 90′ Adam Ryczkowski Chuca 82′ 82′ Filip Bainović Kacper Duda Wojciech Pawłowski 46′ 46′ Vullnet Basha 59′ 59′ Daniel Ściślak 76′ 76′ Rafał Boguski 59′ 59′ Piotr Krawczyk 71′ 71′ Fatos Beciraj

Zdjęcie Alex Sobczyk łapie się za głowę po niecelnym uderzeniu / Jakub Gruca / Newspix