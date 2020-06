30 czerwca kontrakty kończą się dużej grupie piłkarzy Górnika Zabrze, w tym królowi strzelców Ekstraklasy poprzedniego sezonu Igorowi Angulo. Doświadczony napastnik nie przedłużył umowy z górniczym klubem i wiele wskazuje na to, że może nie dograć bieżącego sezonu w barwach jedenastki z Zabrza.

Z końcem czerwca umowy kończą się nie tylko Angulo, ale także kapitanowi zespołu Szymonowi Matuszkowi, Kamilowi Zapolnikowi, a także dwójce wypożyczonych piłkarzy: bardzo dobrze prezentującemu się wiosną Erikowi Jirce, a także byłemu młodzieżowemu reprezentantowi Polski Davidowi Kopaczowi.

- Umówiliśmy się z całą kadrą, że gramy do 30. kolejki, a później porozmawiamy, co dalej. Po meczu z Legią będziemy podejmować decyzje - mówił nam przed spotkaniem z warszawskim zespołem szkoleniowiec górniczej jedenastki Marcin Brosz.

Póki co nie wiadomo, jakie będą decyzje. Z piłkarzami, którym kończą się kontrakty, rozmawiali na razie trenerzy. Tak naprawdę nikt nie wie, jakich graczy do swojej dyspozycji będzie miał trener Brosz w lipcowych meczach. Igora Angulo pytamy czy będzie też trafiał dla Górnika w czterech lipcowych kolejkach? - Mam nadzieję, ale nie wiem jak będzie. Tutaj wszystko jest w gestii prezesa i zarządu - wyjaśnia krótko snajper z Kraju Basków, który, po efektownym trafieniu z Legią, na swoim koncie ma 12 trafień w tym sezonie.

Doświadczony napastnik jeszcze nie wie, jaka będzie jego najbliższa przyszłość. - Wszystko wyjaśni się albo po zakończeniu mojego kontraktu, albo po zakończeniu sezonu - mówi tylko tajemniczo Bask, który w Górniku występuje z powodzeniem od 2016 roku. Zabrzanom pomógł awansować do Ekstraklasy, sam wywalczając tytuł króla strzelców na boiskach I ligi (sezon 2016/17). Potem kolejne jego gole utorowały "Górnikom" awans do europejskich pucharów, po 24 latach przerwy, a w poprzednim sezonie "Angulo-gol" został z kolei królem strzelców rozgrywek Ekstraklasy. Teraz raczej pożegna się z Zabrzem, bo nie dogadał się z klubem co do nowej umowy.

Z zawodników, którym 30 czerwca kończą się umowy, raczej pozostaną w Górników pozyskani na początku marca greccy piłkarze Stavros Vasilantonopoulos oraz Giorgos Giakoumakis. Z nieoficjalnych informacji wynika, że klub z Górnego Śląska porozumiał się z AEK Ateny co do dalszej gry tych piłkarzy w Zabrzu.

Michał Zichlarz

