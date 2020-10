W meczu na szczycie 6. kolejki Ekstraklasy, czwarte w tabeli Zagłębie podejmuje rewelacyjnego na początku sezonu Górnika. W Zabrzu liczą na podtrzymanie dobrej dla siebie serii i kolejną zdobyczą punktową w meczu w Lubinie. Początek dziś o godzinie 20.00.

Jedenastka prowadzona przez Marcina Brosza w świetnym stylu rozpoczęła rozgrywki, bo wygrała pięć kolejnych spotkań z rzędu, w Pucharze Polski z Jagiellonią Białystok i potem w lidze z kolejnymi rywalami. "Górnicy" potknęli się dopiero przed tygodniem, kiedy to bezbramkowo u siebie zremisowali z Wisłą Kraków. Nadal jednak liderują w ekstraklasowej tabeli, choć w piątek liczbą punktów zrównał się z nimi Raków Częstochowa.

Sytuacja kadrowa. Patrząc na ostatnie mecze zabrzan, to w ciemno można obstawiać, jak drużyna zagra. W bramce po raz 60 raz z rzędu, nie opuszczając przy tym ani minuty, wystąpi Martin Chudy. Przed nim trójka środkowych obrońców: Przemysław Wiśniewski, Michał Koj i Adrian Gryszkiewicz, który pamięta ostatnią wygraną zabrzan z "Miedziowymi" na ich terenie w maju 2018 roku 2-0. Pomoc to Grek Masouras, świetny w ostatnim czasie Manneh, a także Prochazka, Nowak i na lewej stronie Janża. W ataku groźny duet Sobczyk - Jimenez. Ten drugi, z pięcioma bramkami na koncie, przewodzi najskuteczniejszym w Ekstraklasie. Z kolei urodzony we Wiedniu Sobczyk błysnął w niedawnym wygranym 3-1 meczu z Legią Warszawa przy Łazienkowskiej, gdzie zdobył premierowego gola na naszych boiskach i zaliczył dwie asysty. Wszyscy są zdrowi i palą się do gry.

Co mówią o meczu? Zagłębie to - jak tydzień temu "Biała Gwiazda" - trudny rywal dla drużyny z Zabrza. W poprzednim sezonie ekipa trenera Martina Szeveli dwa razy pokonywała "Górników" 2-0, u siebie jesienią i ostatnio w lipcu, w ostatnim meczu sezonu 2019/20. Jak będzie teraz? - Na pewno nie jest to łatwy przeciwnik, ale skoro grając na Legii potrafili tak się zaprezentować, rzucając się przeciwnikowi do gardła w pierwszych trzydziestu minutach, to dlaczego teraz miałoby być gorzej? W grze Górnika widać powtarzalność. Zawodnicy mają końskie zdrowie, żeby biegać cały czas i wysokim pressingiem atakować rywala już przed jego polem karnym. Tak się teraz gra w Europie - mówi były świetny piłkarz Górnika Marek Kostrzewa, który z zabrzanami cztery razy zdobywał mistrzostwo Polski w latach 80.

Kostrzewa dodaje: - Jak wygrają mecz z dobrze grającym ostatnio Lubinem, to aż się boję myśleć, co będzie. Ja czekam na piętnasty tytuł Górnika - mówi były świetny lewy obrońca wielkiego Górnika z lat osiemdziesiątych.

Nasz typ: X.

Michał Zichlarz