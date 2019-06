Trener Marcin Brosz podpisał nowy dwuletni kontrakt z Górnikiem Zabrze. Funkcję dyrektora ds. sportowych i doradcy zarządu nadal będzie pełnił Artur Płatek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Zabrze. Trener Marcin Brosz na początku przygotowań. Wideo INTERIA.TV

Na tę wiadomość czekali wszyscy kibice Górnika. Mimo różnych spekulacji, trener Marcin Brosz zdecydował się przedłużyć wygasający w czerwcu kontrakt. Nowa umowa potrwa do 30 czerwca 2021 roku.

Reklama

Brosz jest trenerem Górnika od lipca 2016 roku. 46-letni szkoleniowiec objął drużynę w I lidze i w pierwszym sezonie awansował z nią do Ekstraklasy. Jako beniaminek zajął czwarte miejsce. Latem zeszłego roku z drużyny odeszło wielu czołowych piłkarzy i miniony sezon był dla Górnika znacznie słabszy, zakończony na 11. pozycji.

Funkcję dyrektora ds. sportowych i doradcy zarządu w sezonie 2019/20 nadal będzie pełnił Artur Płatek, były skaut Borussii Dortmund.

- Poprzednia umowa trwała do końca czerwca, więc zależało nam na tym, by nową podpisać przed wyjazdem na drugie zgrupowanie, które rozpoczynamy w najbliższą niedzielę. Stąd dzisiejszy termin podpisania umowy. Powyższe decyzje oznaczają kontynuację polityki klubu, m.in. stawianie na młodych zawodników, ich rozwój oraz wprowadzanie do dorosłej piłki - powiedział Brosz, cytowany przez oficjalny serwis klubu.

Sytuacja Górnika przed startem nowego sezonu nie jest łatwa. Z klubu odeszli już Dani Suarez, Walerian Gwilia, Giannis Mystakidis oraz Szymon Żurkowski, a bardzo możliwe, że Górnik straci też Pawła Bochniewicza, którego wypożyczenie z Udinese dobiegło końca.

Ekstraklasa - zobacz terminarz nowego sezonu

Zdjęcie Marcin Brosz / Jacek Kozioł / East News

WG