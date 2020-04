Urodziny obchodzi dzisiaj szkoleniowiec Górnika Marcin Brosz. Razem z Markiem Papszunem to trener, który najdłużej prowadzi swój zespół w Ekstrasaklasie. Trenerem górniczej jedenastki jest od początku czerwca 2016 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Zabrze. Marcin Brosz po meczu z Banikiem. Wideo INTERIA.PL

Brosz objął zabrzan po spadku z Ekstraklasy, było to latem cztery lata temu. Niewiele wcześniej, bo w kwietniu 2016 r. trenerem Rakowa został Marek Papszun. Jeśli chodzi o ciągłość pracy w jednym klubie, to nikt tych dwóch szkoleniowców w najwyższej klasie rozgrywkowej nie przebija.

Reklama

Śląski trener szybko poskładał górniczą jedenastkę, choć na początku problemów mu nie brakowało. Dzięki skutecznemu finiszowi zabrzanie, po ledwie roku banicji, wrócili w szeregi najlepszych (2017 rok), a tam - z marszu - wywalczyli czwarte miejsce, które - po blisko ćwierć wieku przerwy - dało im ponowne występy w europejskich pucharach.

Do tego Broszowi udało się wypromować wielu piłkarzy, a kilku z nich, jak Damian Kądzior, Rafał Kurzawa i Szymon Żurkowski trafiło nawet do reprezentacji Polski. Teraz Górnik jest na 12. miejscu w ligowej tabeli, z 33 punktami na koncie. Ze spokojnym utrzymaniem się w Ekstraklasie nie powinno być kłopotów, bo wiosną "Górnicy" należeli czy należą do najlepszych. W sześciu tegorocznych grach zdobyli 10 punktów. W tym względzie lepsze są tylko: rewelacyjna Wisła Kraków, Legia Warszawa, Piast Gliwice i Lech Poznań.

Teraz trener Brosz, jak i wszyscy inni chciałby, żeby jak najszybciej wrócić na boisko. Akurat dzisiaj jego Górnik miał grać u siebie ligowy klasyk z Legią...