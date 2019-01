Szymon Żurkowski nie zagrał we wczorajszym meczu zabrzan z czeskim FK Teplice. 21-letni pomocnik jest w drodze w Florencji, gdzie w poniedziałek i wtorek przejdzie badania medyczne.

Zdjęcie Szymon Żurkowski /INTERIA.PL Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szymon Żurkowski po meczu młodzieżówki z Portugalią. Wideo INTERIA.TV

Transfer piłkarza młodzieżowej reprezentacji Polski do ACF Fiorentina jest na finiszu. Co do transferu Żurkowskiego do klubu z Serie A porozumiały się już oba kluby. Teraz czas na badania medyczne. Po nich "Zupa" ma podpisać kilkuletnią umowę.

Reklama

Górnik zarobi 3,7 mln euro, a z bonusami ta suma wzrośnie do 5,1 mln euro. Czyni to transfer młodego piłkarza jedynym z najdroższych w historii Ekstraklasy. Więcej Southampton zapłacił Lechowi za Jana Bednarka (6 mln euro), a przed laty Trabzonspor Polonii Warszawa za Adriana Mierzejewskiego (5,25 mln euro).

Żurkowski opuścił już grupowanie Górnika w cypryjskim Protaras. W Italii ma się zameldować jutro. Po pomyślnym zaliczeniu badań ma podpisać kontrakt. Okienko transferowe we Włoszech zamyka się z końcem stycznia. Do finalizacji wszystkiego zostało więc kilka dni. Potem piłkarz wraca do Górnika, będzie w nim występował do końca sezonu.

Wczoraj zabrzanie, bez jednego ze swoich liderów, rozegrali na Cyprze kolejny mecz sparingowy. Ich rywalem był ósmy zespół czeskiej Ekstraklasy FK Teplice. Spotkanie zakończyło się wygraną rywala 2-0. Jutro kolejnym sparingpartnerem drużyny prowadzonej przez Marcina Brosza będzie młodzieżowa drużyna FK Cukarićki Belgrad. Drugi obóz zabrzan w Protaras potrwa do piątku.

Michał Zichlarz